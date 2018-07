Puno: Vecinos del jirón Benjamín Camacho denunciaron que un mal policía destroza plantas del jardín

Publicado el dia jueves 26 de julio del 2018 a las 07:43

Rubén Mayta, vecino del jirón Benjamín Camacho del barrio San Antonio, señaló que en esta calle en ambos lados los vecinos tienen un jardín propio, donde uno de los vecinos que es efectivo policial quien con una de sus motos malogró varia plantas de uno de los jardines, lo que generó malestar en los vecinos.



Aclaró que los jardines y las plantas no son del municipio, los vecinos tuvieron la iniciativa de aportar para contar con área verde pero no estarían siendo respetados por el vecino antes señalado.



Aseguró que dialogaron con estos vecinos, quienes no querrían reconocer el daño que ocasionaron, para el colmo cuándo organizarían fiestas alterarían el orden público, impidiendo que los vecinos puedan descansar tranquilos.