El ex dirigente de la comunidad de Jilatamarca de Acora, Honorio Checalla, lamento que las actuales autoridades aún no se hayan pronunciado sobre los trabajos pendientes de delimitación territorial con Moquegua. Consideró que, desde la renuncia del subgerente de demarcación territorial en la región de Puno, el tema quedó acéfalo. También reveló que habría intereses de algunos consejeros regionalesDe la misma forma, dijo que aún no existe un titular en la Subgerencia de Demarcación del Gobierno Regional de Puno. A exigencia de algunos dirigentes, reveló que la autoridad regional debe convocar a una reunión de los involucrados el 31 de este mes. También, solicitó un pronunciamiento del alcalde de Puno.Honorio Checalla, manifestó que actualmente hay un debilitamiento de los equipos técnicos de Puno, el cual representa un riesgo para la región, puesto que aún está pendiente los trabajos en el tramo en el tramo III Puno – Moquegua.