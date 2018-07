Para el Secretario General de la Municipalidad Provincial de Puno, Adolfo Adco Quispe, en la presente gestión hubo improductividad de los miembros integrantes del Consejo Municipal de Puno, hasta estimó que sólo el 10% de los regidores han cumplido con sus labores de fiscalización y legislación.Enfatizó que el 90% de los regidores no han trabajado, no han propuesto iniciativas legislativas en los casi 4 años de gobierno de la actual gestión municipal. Adco Quispe, evitó precisar que regidores no presentaron ninguna iniciativa legislativa.También, precisó que los regidores de la oposición han demostrado mayor improductividad en la presente gestión municipal.Respecto a la producción legislativa, de enero a la fecha, el Consejo Municipal de Puno sólo habría aprobado 05 ordenanza municipales. De la misma forma, dijo que se viene preparando un paquete de 10 iniciativas que deben ser aprobados en las primeras sesiones del mes de agosto.Finalmente, Adco Quispe, consideró que la población también debería evaluar el trabajo de los miembros del consejo Municipal de Puno.