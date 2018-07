Puno: En Nuñoa suman deuda de 22 millones por ejecución de un puente que nunca se concluyó

Publicado el dia viernes 27 de julio del 2018 a las 12:44

De una obra que no existe, cuyo propósito era construir un Puente Arica en Nuñoa, la empresa HBR, a raíz de daños y perjuicios, pretende cobrar más de 22 millones de soles. El costo de contrato entre la municipalidad distrital y la empresa respecto a la obra era 899 mil 781.



Cabe resaltar que en 1998, la administración del ex alcalde de Nuñoa, Languer Cornejo Sayhua, suscribió un contrato con la empresa constructora HBR Contratistas Generales S.A. para que construya el puente en un plazo de 90 días.



En un primer momento, la municipalidad entregó a la contratista un monto de 424 mil 935 soles, como adelanto; sin embargo, estando en un avance la obra, se desplomó a consecuencia de la inundación, motivo por el cual, no se procedió a entregar el monto complementario.



A raíz de ello, la contratista en 1999 interpone una demanda en contra de la municipalidad exigiéndole el pago restante además de daños y perjuicios por la ejecución del proyecto.

En tanto en el 2008, por orden judicial a través de retención de recursos del municipio de Nuñoa a favor de la empresa constructora, esta hace un cobro de 913 mil 444 soles, por una obra que no existe, en su lugar sólo se hallan algunas columnas de fierro y cemento.



En el 2008, al juez de Melgar, a quien le acusan favoreció a la empresa, incumpliendo con un debido proceso, es identificado como Alexander Roque Díaz a quien acusan “se coludió” con la empresa HBR.



El presidente de fiscalización, Hernan Choquepata, afirma que este caso fue apelado en Juliaca y posteriormente, entró en situación de casación a la Corte Suprema. Los jueces que ratificaron decisión de pagar suma de dinero a la empresa son: Echevarria Adrianzen, Ticona Postigo, Loza Zea, Santos Peña y Palomino Garcia. A quienes acusa estar involucrados en actos de corrupción con la empresa HBR.



Por ello indica que, en el año 2013, han presentado una demanda de nulidad de cosa juzgada, cuyo expediente es de materia civil, y exige la prestación de nulidad de sentencia del expediente 115 – 1999 del Juzgado Mixto de Melgar.



La demanda es de la Municipalidad de Nuñoa, a la empresa HBR contratistas y al juez Alexander Roque Diaz. Del cual también indica hasta el 2015 se tuvo un avance significativo, sin embargo a la fecha no se convoca a las partes para que se emita una resolución. “Parece que el juzgado quiere parcializarse a la empresa, no lo vamos a permitir, no vamos a pagar” dijo.