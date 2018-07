La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que un total de 485,640 ciudadanos a nivel nacional resultaron sorteados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes para las elecciones regionales y municipales se realizarán el 7 de octubre de este año. Estos comicios permitirán elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de todos los departamentos del país y de la Provincia Constitucional del Callao.Según el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones, no pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, los funcionarios y empleados de los organismos electorales que conforman el Sistema Electoral ni los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales.Tampoco pueden ejercer este cargo los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realizan supervisión electoral, las autoridades políticas, las autoridades o representantes provenientes de elección popular, así como los ciudadanos que integren los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.Cargo irrenunciable y montos por no cumplirEl cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años. El ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función. De no hacerlo, deberá pagar una multa de S/.207.50. Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no votar. (RPP)