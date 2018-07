En medio de la detención de los integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el Poder Judicial se genera preocupación ya que no todos los jueces vinculados en casos de corrupción han sido destituidos y estos mismos podrían ser los que finalmente tenga en su poder esta investigación.En ese sentido, cabe precisar que la fiscal Roció Sánchez Saavedra no puede trasladar el caso a Lima. Además, el Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial también desea hacer lo mismo. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aún no le ha dado competencia supranacional al despacho de SánchezEn tanto, la orden de detención a los integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la dictó el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, Luis Henriquez Derteano, por estar de turno el fin de semana.Asimismo, este caso pasará por sorteo a los jueces Cerapio Roque Huamancondor o Ramiro Vila Oré, que tienen competencia en procesos de criminalidad organizada.Los involucrados pasarán de 10 a 15 días en detención en sede policial. Se buscará que alguno de los involucrados se acoja a colaboración eficaz.Luego, la fiscal Rocío Sánchez deberá presentar la denuncia y elevar un informe a la Fiscalía Suprema de Control Interno para procesar a jueces y fiscales, previa autorización del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.