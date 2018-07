Puno: Comisarías y juzgados no están implementados para recibir denuncias de violencia familiar

Publicado el dia lunes 30 de julio del 2018 a las 07:36

El titular de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, informó que la primera semana del mes de agosto de este año, publicarán los resultados de los primeros monitoreos realizados a las comisarias policiales y juzgados, en materia de atención a la víctima de violencia familiar.



Recordó que antes de los monitoreos, muchos juzgados y comisarias, no estaban debidamente acondicionadas e implementados, es decir no contaban con espacios privados para la atención a las víctimas, tampoco tenían sus mapas geo-referenciales y el personal no estaba capacitado para atender casos de violencia, “todos estos aspectos se han estado regularizando” informó Ticona.



Adelantó que en las acciones de supervisión se ha identificado que no existe un trabajo coordinado y articulado entre los juzgados y las comisarias para la atención a víctimas de violencia familiar, entre otras observaciones que deben ser socializadas en la presente semana; posterior a estar acción dijo que solicitarán una reunión con los representantes de la Instancia Provincial de Concertación para la prevención y erradicación de la violencia en Puno.