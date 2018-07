A puertas de finalizar la gestión del actual gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, sólo se ha logrará formular un proyecto de inversión pública con expediente técnico en el tema de desarrollo social y estará enfocado para controlar y reducir la anemia – ‘seguridad alimentaria’.El titular de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Hugo Alfredo Quispe Flores, admitió que la gerencia tiene muchas ideas de proyectos de inversión pública, pero con expediente técnico, no hay ni uno sólo. Explicó que no existe proyectos porque no hay presupuestos, “lamentablemente todos los recursos destinados a la región, tienen nombre propio y prioridades”, indicó.Replicó que una de las principales limitantes que tuvo la Gerencia de Desarrollo Social en los más de 3 años de gobierno, es la carencia de presupuestos, “desde el nivel central hay muchas disposiciones, sin embargo, para concretarlas no hay recursos”, agregó.