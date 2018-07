En diálogo con participación ciudadana, el jurista puneño Rolando Jiménez Sardón, dio a entender que la propuesta planteada respecto al referéndum, por el presidente Martín Vizcarra, durante el discurso por Fiestas Patrias es un proceso muy lejano para su ejecución.Jiménez Sardón, sostuvo que desde el punto de vista jurídico es que el enfoque que plantea el mandatario no fue lo que en realidad viene solicitando la población; dado que el planteamiento del referéndum no tiene las características procedimentales.En tanto precisó que la propuesta del referéndum deberá ser aprobada por los mismos congresistas a quienes hoy se les plantea que no deben ser reelegidos.