Denuncian que Región de Salud pretende llevar adelante concurso de reasignación teniendo 91 plazas observadas

Publicado el dia martes 31 de julio del 2018 a las 07:47

La Dirección Regional de Salud de Puno, ha publicado el Cronograma de Concurso de Méritos para el Proceso de Reasignación, sin haber dado solución a 91 plazas observadas, en las diferentes Unidades Ejecutoras, según reporte de la misma institución.

Publicando el Cronograma, indicando que solo los servidores que adjudiquen poseer derecho respecto a alguna plaza orgánica vacante y que a la fecha no presentaron sus sentencias y/o medidas cautelares para evaluar bloqueo de plazas correspondientes, sin tener en cuenta los años de servicios de este número de trabajadores.



Desconociendo a aquellos servidores que viene laborando por más de 5 a 10 años y que no cuentan con sentencias o medidas cautelares, debido a que se encuentran amparados en el art. 1 de la Ley 24041 que textualmente refiere: “ Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos, sino por causas previstas en el capítulo V del decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 15 de la misma Ley”.



Teniendo en consideración que muchos de estos servidores han ingresado a laborar a través de un concurso público, cumpliendo la aplicación de la Ley 24041, que requiere dos requisitos, haber realizado labores de naturaleza permanente y que los mismos se hayan efectuado por más de un año ininterrumpido.



Asimismo, cabe mencionar que los servidores han presentado en reiteradas oportunidades file personales tanto a sus Unidades Ejecutoras y la propia Diresa – Puno, donde acreditan su vínculo laboral con la institución y las unidades ejecutoras han remitido documentos a la Diresa – Puno, donde se informa de vínculo laboral y tiempo de permanencia en la institución de estos servidores, la Diresa – Puno y la Comisión viene ignorando estos derechos de los servidores.