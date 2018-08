Puno: Presidente del Mercado Zonal Oeste evalúa denunciar al alcalde y sus funcionarios

Publicado el dia martes 31 de julio del 2018 a las 07:48

El presidente del Mercado Zonal Oeste ‘Virgen del Carmen’ de Puno, Oscar Dávila, lamentó que, en los más de tres años de gobierno, el actual alcalde Iván Flores, no haya atendido la demanda de los vecinos de la zona oeste de Puno, cual es el funcionamiento del mercado ubicado en el barrio Huajsapata de esta ciudad…



Ante esta situación, dijo que vienen evaluando interponer una denuncia penal ante el ministerio público por malversación de fondos públicos, al no poner en operación una infraestructura para el cual fue edificado; además argumentaran en la denuncia el abuso de autoridad y silencio administrativo de las autoridades.



Como se sabe la infraestructura del Mercado Zonal Oeste ‘Virgen del Carmen’ fue construido en la gestión del exalcalde de Puno y aún no ha sido puesto en operatividad, a pesar que existe una ordenanza municipal que dispone el funcionamiento inmediato del referido centro de abastos.