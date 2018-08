El Expresidente Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, consideró que la propuesta del referéndum no ha sido bien analizada; sin embargo, refirio que esta dependerá de la propuesta que presente el ejecutivo al congreso de la república, “es la población que debe pronunciarse sobre la reelección de los congresistas”, indicóManifestó que el congreso está obligado aprobar la propuesta del referéndum, que es un pedido de la misma población, caso contrario es la misma población que se movilizará. ¡El pueblo está en alerta! “de no aprobarse habrá más movilizaciones”, replicó la ex autoridad regional.De otro lado, consideró que el presidente de la república debería convocar a una asamblea constituyente para la actualización de la carta magna ‘la constitución política’ del país. Sobre el referendum aclaro que no es inconstitucional.