Puno: Más de 20 trabajadores del Puente Tanana en Pomata impagos por dos meses

Publicado el dia martes 31 de julio del 2018 a las 12:42

Juan Carlos Mamani, trabajador de construcción civil para el Puente Carrozable de Tanana en el distrito de Pomata, manifestó que el Consorcio Los Andes, hasta la fecha no culmina con la construcción del puente y debe a más de 20 trabajadores por los servicios prestados.



Dijo que el consorcio licitado por pro vías descentralizado, debe dos meses de trabajo, para el colmo, cuando exigen al residente de obra, este se burla, indicando que se les hará el pago el próximo mes.



Asimismo, lamenta que este puente proyectado para seis meses de ejecución, aún no se termina. “Empezaron en el mes de mayo” dijo, al tiempo de precisar que el material de trabajo llega poco a poco. “Este puente no está bien hecho, que supervisen los responsables” advirtió a la Contraloría General de la República.