Según los reportes del año 2017, del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, en la Laguna Sara Cocha, próximo a Lagunillas en Ssnta Lucía, se ha evidenciado un pequeño número de bogas. Esta especie íctica oriunda del Lago Titicaca, ha sido inclusive declarado en extinción.Juan Flores Gutiérrez director Regional de la Producción, afirmó que hay intensiones desde el sector en recuperar esta especie, pero lamenta que no hay interés del gobierno de turno, en invertir un proyecto de recuperación. “Al sector pesca no dan importancia” dijo.Afirmó que, a raíz de los hallazgos, IMARPE, elaboró un informe técnico, para que la zona se declare en “Laguna de Reserva, sin embargo lamenta que no hay respuesta inmediata.Desde su responsabilidad, afirma que se ha emitido una constancia cuidado y vigilancia, con apoyo de pescadores de la zona, pero teme que se pueda perder registro, ya que requieren de profesionales y equipo técnico permanente.Asimismo, advierte que en la zona ingresó la trucha, principal depredador de la boga, por lo que teme que no se pueda rescatar la especie. “Los pobladores de la zona, han reportado sobre presencia de trucha” dijo.