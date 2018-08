Puno: Dirigentes deberían renunciar a sus cargos antes de realizar su campaña política

Publicado el dia miércoles 01 de agosto del 2018 a las 07:35

La ex alcaldesa de Carabaya, Nancy Rosell, lamentó que en Puno algunos dirigentes de organizaciones populares, sin antes haber renunciado a sus cargos ahora estén participando como candidatos de las elecciones municipales y regionales 2018. Consideró que hay una falta de lealtad a las bases que los eligieron.



Opinó que los dirigentes debieron liderar en sus organizaciones, hasta que concluyan sus periodos de trabajo y no aprovecharse de sus cargos. Insistió que hay una falta de respeto a las bases. Consideró que son las mismas organizaciones que deben pronunciarse sobre sus dirigentes candidatos.



Finalmente y respecto a su candidatura, dijo que fue declarado improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones de Lima. Sobre el tema en particular, dijo que la próxima semana convocaran a una conferencia de prensa, para dar precisiones sobre el tema.