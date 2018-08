El Decano del Colegio Profesional de Arquitectos del Perú – Consejo Regional Puno, Juan Carlos Cáceres Olazo, manifestó que no están de acuerdo con el proyecto que tiene la municipalidad de Puno, para la remodelación de la Plaza de Armas. Consideró que la autoridad municipal, debería convocar a un concurso público de anteproyectos para tales fines.Ante esta situación, dijo que entre hoy o mañana emitirán un pronunciamiento público, sobre las intenciones improvisadas que pretende realizar el alcalde de Puno, a cinco meses de finalizar la presente gestión municipal. También, lamentó que el proyecto para la remodelación de la plaza de armas no haya sido socializado.Ejemplifico que en otras ciudades, se convocan a concursos públicos de anteproyectos, sobre las remodelaciones de plazas, parques y otros, que principalmente fueron declarados patrimonios culturales, “sin embargo, en Puno estos proyectos se trabajan a puertas cerradas”, indicó el decano de los arquitectos en Puno.Finalmente, opinó que ejecutar un proyecto de gran magnitud a finales de una gestión, es querer ganar populismo e improvisar, así como pasó con el último año de gestión del ex alcalde de Puno, Luis Butrón Castillo, quien habría improvisado la remodelación del Parque Manuel Pino de esta ciudad.