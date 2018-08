Puno: Afirman que UNA Puno no hay experiencia en conducción y manejo de registros genealógicos de alpaca

La Universidad Nacional del Altiplano, como la del Cusco, no tienen experiencia en la conducción y manejo de los registros genealógicos de los animales, afirmó Godoy Muñoz Ortega ex presidente de la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas (SPAR), al preguntarle porqué la Universidad La Molina y no la UNA Puno, tiene la responsabilidad de manejar el registro genealógico de la alpaca en el país.



“Hay que felicitar a los profesionales del Altiplano, pero no tienen como universidad la experiencia en el manejo y conducción de registros genealógicos y zootécnicos de animales. como si tienen en la Universidad Nacional La Molina”, dijo.



Todo da a entender, que pese a los años de trabajo, en la UNA Puno, sobre el tema de alpacas no ha trascendido las investigaciones, ya que no se contaría con la logística necesaria para trabajar los registros genealógicos.



Inclusive, dirigentes como Roger Flores, David Ccasa u otros mencionaron que había poco interés en la UNA Puno para abordar este tema.



Cabe precisar que el año pasado, por reunión de dirigentes en Apurimac, se decidió que la Universidad La Molina iba a ser la sede para los estudios del registro de la alpaca