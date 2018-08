Eduardo Paredes, ex presidente del Instituto Americano de Arte de Puno, ayer por la mañana nos informó sobre el sensible fallecimiento del artista puneño y pintor Juan de la Cruz Machicao, uno de los poquísimos puneños ilustres de los últimos años, principalmente reconocido por su arte en la pintura a nivel del mundo.Juan de la Cruz nació en Yunguyo, trabajo en Puno, principalmente en la restauración de los cuadros de los templos de Juli y participó en las principales exposiciones de pinturas del mundo.Por su parte el escritor puneño José Luis Garambel y ex gerente municipal de Puno, lamentó que en los primeros tres años de gobierno del acalde Iván Flores no se haya construido ‘La Pinacoteca’ para Puno, que llevaría el nombre de Juan de la Cruz Machicao, por lo que consideró que la autoridad municipal debería devolver todos los cuadros donados por el icono de la pintura puneñaPedro Ticona, artista puneño, también lamentó la pérdida del icono de la cultura puneña. Manifestó que son varios los recuerdos que aún le quedan del recocido artista, de quien vida fue De la Cruz Machicao. Sobre la pinacoteca, lamento que no se haya acelerado en la implementación y operatividad de la misma.