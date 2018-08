El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de Puno, Luis Mamani Miranda, confirmó que actualmente no hay ni un solo para la ejecución del proyecto de la nueva infraestructura del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno.Sin embrgo, no descartó reorientar los recursos de emergencias, que en promedio son 15 millones de soles, para el inicio de los primeros trabajos en el hospital de Puno.De otro lado y sobre la deuda del Gobierno Regional de Puno, dijo que aún no existe un consolidado sobre el particular; sin embargo, estimó que sólo 300 mil soles sería la deuda reconocida de la instancia regional en la gerencia de presupuesto y planificación.Luis Mamani, admitió que el gobierno regional de Puno, no tiene los recursos suficientes para pagar las deudas, que en algunos casos se arrastran de la anterior gestión regional. ante esta situación, dijo que solicitaron una demanda adicional al nivel central.