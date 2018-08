Luego de la denuncia que hizo una usuaria en redes sociales en torno a haber hallado gusanos en un bon o bon, el gerente de Marketing de Arcor, Iván Blousson, ofreció sus descargos al respecto.Detalló que el producto se elaboró el pasado 02 de abril y que, desde la salida del despacho hacia Perú —ocurrida el 11 de abril—, hasta la fecha de recepción del reclamo, transcurrieron 115 días, mientras que la “plodia” (gusano) tiene un ciclo de vida que va desde 45 días a 88 días, como máximo.En ese sentido, específico que "el problema se originó en el almacenamiento y no en el proceso de fabricación del producto".Agregó además que a través del número de lote identificado en el packaging de las fotografías de la publicación, realizaron la trazabilidad del producto al día de su elaboración sin encontrar desvíos en el proceso. "El producto salió de fábrica cumpliendo todas las especificaciones técnicas de calidad", precisó Blousson.Finalmente señaló que el Servicio de Atención al Consumidor de Arcor se contactó con la denunciante para seguir el procedimiento de entrega del producto y evaluación que se realizará el próximo lunes 06 de agosto.NOTA ORIGINALLas redes sociales exponen lo bueno y lo malo de todo. A través de Facebook, la cibernauta Fernanda Baigorria de la Fuente compartió una terrible experiencia con una popular marca de golosinas.Por intermedio de su perfil, la usuaria publicó fotos y videos de un dulce "Bon o Bon" infestado de gusanos en su interior."El día de hoy me regalaron una caja de Bon o Bon. Cuando iba a comerme uno, me llevé la sorpresa que tenía gusanos. El empaque con fecha de vencimiento de 28.04. 2019. Les escribí un correo, y mensajes a la página de Facebook. Y no me hicieron caso. Por favor, no compren ningún producto Arcor. Que Digesa revise sus procesos de sanidad y calidad", señala Baigorria de la Fuente.Perú 21