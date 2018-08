¿Cree usted que los congresistas no deben ser reelegidos? Esa es la pregunta que el presidente Martín Vizcarra ha propuesto en su mensaje a la nación para someterla a referéndum y que hoy comentan analistas, electores y políticos. ¿Es la reelección la principal causa de la baja calidad política, de la frágil institucionalidad de los partidos, y de otros vicios de este Congreso que alcanzó su punto más bajo de aprobación con 8%? En el siguiente análisis, 50 1 aporta datos sobre la reelección de congresistas para un debate más informado.¿Cuántos congresistas han sido reelectos? Las cifras son importantes para la ponderación del referéndum que propone el presidente Vizcarra. De los 130 congresistas, 31 son reelectos. Es decir, el 24% de la representación nacional ha repetido la experiencia del periodo anterior (2011-2016). Sin embargo, ese (casi) cuarto de población congresal tiene sus propias características. Si la preocupación es el fortalecimiento de partidos y cuadros políticos, es importante destacar que el 65% de estos congresistas reelectos (20) mantiene la misma camiseta; es decir, no han cambiado de partido.¿Cuántos de los actuales congresistas han sido reelectos consecutivamente más de dos veces?Solo tres, lo que representa, el 2.3% de la totalidad del actual Congreso. Ellos son Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, del Apra, y Yonhy Lescano, de Acción Popular, quienes en las últimas tres elecciones han sido reelegidos y que completarán 20 años como parlamentarios cuando concluya este periodo en el año 2021. Un peldaño más abajo, con dos reelecciones seguidas se encuentran nueve congresistas y el grueso de ellos, 19, solo han sido reelectos una vez.¿Cuál es el partido que tiene más congresistas reelegidos? La mayoría parlamentaria, Fuerza Popular, posee 18 congresistas reincidentes; de ellos, solo cuatro han sido reelegidos consecutivamente dos veces; es decir, cumplirán 15 años en sus curules, aunque Lourdes Alcorta y Luis Galarreta antes llevaran la insignia de otro partido. El resto, 14 fujimoristas, solo han sido reelectos consecutivamente una vez. El caso de la congresista Luz Salgado merece un punto aparte: lleva seis periodos ocupando un escaño en el hemiciclo, pero no de manera continua, pues fue inhabilitada y se reintegró al Parlamento en 2011.La bancada aprista, por su parte, tiene una característica marcada: de las cinco curules que posee, cuatro de ellas son de parlamentarios reelectos: a Mauricio Mulder y Javier Velásquez se suman Luciana León y Elías Rodríguez y, a pesar de que es un rostro conocido por los pasos perdidos, Jorge del Castillo no fue reelecto, sino que retornó.¿La no reelección mejoraría la imagen del Congreso?Un punto de partida para responder esta pregunta es la Comisión de Ética, instancia a la que llegan los congresistas envueltos en algún escándalo. Las cifras indican que, de los 102 congresistas debutantes, 46 han pasado por esta comisión. Mientras que de los 31 reelectos, lo han hecho 13. Visto en porcentajes es una proporción similar, 45% vs. 42%, respectivamente. No se puede concluir que aquellos que tienen más experiencia caminan derecho, pero tampoco los congresistas nuevos escapan de algún comportamiento o acción cuestionable.El debate sobre la no reelección recién empieza y es importante que la valoración se realice con base en información seria y responsable, sobre todo cuando el futuro siempre recae en manos de los ciudadanos.CIFRAS- 45% de los congresistas nuevos pasaron por Comisión de Ética, al igual que el 43% de los reelectos.- 20 de los 31 congresistas reelectos (65%) postularon siempre por el mismo partido.Perú 21.