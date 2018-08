Remarca que la reciente difusión de los audios afecta la estabilidad del país y adelanta que solo habrá un referéndum para aprobar o no la nueva ley del CNM . Los otros proyectos quedan en manos del Congreso.¿En su opinión, los audios que venimos escuchando tienen una direccionalidad política?Por la manera como se están difundiendo, pareciera que sí. Los audios son legales, habrían sido pedidos por un fiscal y autorizados por un juez para una investigación legal en el Callao. Parece innegable que tienen un guion.¿Cuál sería el propósito de su difusión escalonada?No sé si haya animosidad política, pero la manera como se difunden estos audios parece no ser lo más saludable para la política del país.El Congreso puede actuar para parar…Lo hemos consultado con abogados, no es posible. Quienes pueden hacerlo, sin tener consecuencias ‘legales’, son quienes los poseen. Nosotros ya hemos invocado a que los audios se conozcan en su integridad y ya, contra quien sea y a favor de quien sea, para evitar este clima de zozobra política.Según el diario Correo, hay 12 conversaciones del juez César Hinostroza que fueron grabadas antes de que el juez Huamancondor lo autorizara el 31 de enero.El fiscal y el juez a cargo de esta investigación de crimen organizado deben explicarlo. No deberían existir escuchas ilegales. Y si es así, ¿quién las hizo?, ¿la Policía?, ¿o son privadas? En el Congreso no hay ningún pedido para investigar los audios, se puede retomar. No interesa cómo se hizo la filtración…¿Cómo que no, respetando la prerrogativa de la prensa de no revelar sus fuentes?Lo preocupante es que durante los últimos años se ha ‘legalizado’ un sistema ilegal de escuchas y filtraciones telefónicas, afectando el derecho a la privacidad. Cuando un fiscal intercepta a un presunto delincuente, esa imagen termina en un medio de prensa. Por ejemplo, las intervenciones a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, no comparto que terminen en un medio de comunicación.Poco protestaron los ‘pepekausas’ por esto, ¿no?Nosotros hicimos saber que no compartíamos esto. Tampoco vamos a ir a tumbarnos el proceso.¿En su opinión, cuál es la relación entre el ex vocal supremo César Hinostroza y la mafia de ‘Caracol’?Entiendo que, al investigarse el crimen organizado, una de las eventuales aristas o tentáculos de la organización habría llegado a ese nivel: jueces, fiscales, altos funcionarios. Pero no conocemos todos los audios. De lo publicado, ningún audio de Hinostroza habla en particular del caso ‘Caracol’. No sabemos si está saliendo la parte vinculada a políticos, a magistrados supremos y que pueda haber otros audios que son reservados.¿Puede un país democrático estar al vaivén de una institución, respetable por cierto, como IDL?De ninguna ONG, medio de comunicación o institución en particular. Por eso, insisto en que deberían conocerse por el bien de la estabilidad del país. Todo indica que hay intencionalidad en su publicación. No compartimos esto.Martín Vizcarra ha sido mencionado tres veces, hasta que le gusta el ron Zacapa…Pero, ¿quién habla? El señor Ríos, con un lenguaje bien sui géneris, no tiene ninguna credibilidad. Los fujimoristas quieren citar al presidente. Es una maniobra para distraer la atención. Lo escuchado no justifica llevarlo al Congreso.¿Pero usted penaliza tanto al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pidiendo que renuncie?Él dijo que no conocía a Hinostroza…Declaró que no era un amigo íntimo…Pero resulta que le organizaba reuniones para manejo de imagen…El fiscal Pablo Sánchez pagó 17 mil soles para lo mismo…Chávarry no tenía que negar reuniones con periodistas, con vocales supremos. No es un delito. El fiscal de la Nación debe ser incuestionable.Luego reconoció que no dijo toda la verdad…Sobre Hinostroza, dijo que apenas lo conocía. Sánchez contrató la prestación de un servicio. Chávarry lo hizo a través de sus amigos. Uno de ellos, Camayo, es parte de una organización criminal.Fue condecorado en un evento de Líderes Empresariales por el Cambio en 2017, estaban Asbanc y otros. ¿Cómo saber que Camayo no era derecho?Yo no hablo de delitos, sino del comportamiento político del fiscal de la Nación de informar a la ciudadanía. Que se investigue la contratación de Sánchez también. Invalidar a uno no valida a otro.¿Cuáles son peores: los ‘Mamanivideos’ o estos audios?Todos son desastrosos. Los videos de Mamani carecían de autorización judicial…Le estaban comprando un voto y lo documentó…En ese video de los congresistas, Mamani, Ticlla y Figueroa –donde aparece Kenji, Ramírez– ellos estaban en un proceso de negociación ilegal.¿Los ‘Mamanivideos’ mostraron mayor o igual corrupción en el Estado?Eso fue una negociación entre fujimoristas. No aparece un ministro, un funcionario…¿Y el ex ministro de Transportes…?La conversación se la habría hecho el congresista Mamani. No he visto ahí una negociación entre ministros. El señor Bruno Giuffra tendrá que responder por sus acciones, no comprometió al gobierno.¿Kuczynski le mintió al país?¿Y cuáles fueron las consecuencias de haber mentido? Tuvo que renunciar…Superó la primera vacancia, sale por los ‘Mamanivideos’.Para mí, fue un proceso largo.Estos audios desviaron la atención de los problemas del país, la economía…Gracias a Dios, la economía está mejorando. Cierto que todo está en medio de un clima de convulsión legal…¿Qué se está haciendo por la reconstrucción del norte?Para fines de año habrá 20 mil casas construidas. Ya hay más de 3,000. Claro, la coyuntura está en función de los audios, no sabemos qué más va a salir y nos sacan de otras discusiones importantes que requiere el país, como la reforma del CNM, del sistema de justicia, del Parlamento, de los partidos.El Ejecutivo envió al Congreso ocho proyectos de ley. El premier dijo que no se agreguen más puntos al referéndum.La invocación es para que la consulta ciudadana enviada por el Ejecutivo no sea un listado de lavandería, con muchos temas más. Hay parlamentarios que declararon que podían incluirse la pena de muerte, la salida de la Corte de San José de Costa Rica…Matrimonio gay, aborto…La Constitución lo prohíbe. El artículo 206 limita los temas a consultar. Nadie ha mencionado nada sobre matrimonio gay. Se quiere evitar distraer la atención de los temas enviados por el Ejecutivo.¿El Congreso no tiene nada que decir?En Peruanos por el Kambio (PPK) creemos absolutamente en la democracia plebiscitaria. El poder del Parlamento es delegado por el pueblo peruano y, cuando este puede prescindir del Congreso para opinar, a través de una consulta popular, esa es la esencia de la democracia.Entonces, aprobemos todo vía referéndum…Entonces, cerramos el Parlamento... No, pues... Por eso el Ejecutivo prioriza temas. ¿Cuáles? Los que tienen que ver con la reforma del sistema judicial y el político. Los ocho proyectos enviados por el Ejecutivo no tienen que ser aprobados intactos por el Parlamento. Los recibimos, los debaten, los modifican o no, se delibera, se vota y se aprueban o no.El primer proyecto es sobre la reforma del CNM. ¿No sería mejor para el país un consenso del Congreso y aprobarse en dos legislaturas?Es una vía. Pero el CNM está suspendido en sus funciones. No podemos esperar un año y otro más para aprobarlo.Se vota en diciembre y en marzo se vuelve a votar. Una consulta nacional requiere organización, dinero y tiempo.Convocar a un referéndum no es tan complicado...Se requiere padrones, ánforas, locales…Tenemos elecciones municipales y regionales en noviembre. Ahí podría incluirse la reforma del CNM.¿Y los demás temas del Ejecutivo?No pasarán por referéndum. De los ocho proyectos del Ejecutivo, solo uno va por referéndum: la reforma del CNM. Los otros no. Se emite una hojita más en la elección de noviembre. No nos hagamos bolas, la pregunta es sencilla. La población debe responder si está de acuerdo o no con reformar el CNM.Si se obtiene dos tercios de la votación…Vía referéndum ahorramos tiempo. El mecanismo regular de las reformas constitucionales es una votación por mayoría simple y referéndum. La excepción es dos votaciones con mayoría calificada, 87 votos.¿Si no se llega a los 67 votos, no hay referéndum?Sí, pues. Se descarta el proyecto y tendremos que asumir el costo político.La vía rápida implica aprobar el proyecto de reforma del CNM en setiembre por lo menos. En diciembre habría un resultado. La vía de dos tercios del Parlamento sería en marzo.La Comisión de Constitución ya tiene un predictamen sobre el CNM, se discutió a lo largo del último año. Se pasaría al voto en el Pleno incorporando las modificaciones propuestas por el Ejecutivo. Tomaría dos semanas. Quedaría expedito para ir a referéndum.¿Hay consenso en que permanezca el CNM?Sí, también que haya un régimen meritocrático, de mejor calificación de magistrados, modificaciones de las funciones, pequeñitas. Básicamente, la discusión es quién nombra o cómo se propone a los miembros.El otro proyecto es la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, liderado por el presidente. Pero la Constitución señala que las reformas constitucionales las hace el Parlamento, el presidente no lidera…El Ejecutivo puede formar grupos de estudio de reformas o de seguimiento, como se hizo con el Código Penal, tiene iniciativa legislativa. Efectivamente, las reformas las aprueba el Parlamento. Ese Consejo propone iniciativas, las aprueban en el Consejo de Ministros y se manda al Parlamento como proyecto de ley.¿Y el proyecto de Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público qué implica?Se crea una autoridad para el PJ y otra para el MP que se involucra con el tema administrativo o de funciones, no injiere en los procesos. Por ejemplo, por qué se gastó tal cantidad o se realizaron tales compras... La autoridad la designa una comisión.Es un órgano de control interno pero desde fuera. ¿No hay autonomía de poderes?Los poderes son autónomos, no hay intromisión, pero estos requieren pesos y contrapesos. Se está reformando la OCMA.Son dos zares…Es parte de las reformas que se requieren.El Tribunal Constitucional pasa ‘piola’.Es que no tiene OCMA.Adicionalmente, hay un proyecto de Ley de Transparencia…Para que todas las instancias judiciales publiquen sus resoluciones, hojas de vida, etc.También está el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público…Para crear un fiscal y una fiscalía suprema anticorrupción.¿No es demasiado rápido plantear ocho proyectos de ley de tal envergadura en tan poco tiempo?Es parte de la reforma y serán discutidos en el Parlamento. Estas iniciativas no son de hoy. Muchas vienen del plan de reforma del sistema de justicia de hace 15 años. La reforma quedó trunca.¿Han hecho un copy-paste de proyectos antiguos?No, no. Se elaboraron en el Ministerio de Justicia. Se pueden debatir y modificar en el Congreso. Los pasivos de un mal sistema parlamentario los pagamos todos.¿Cerrar el Congreso es una alternativa?No lo creo."NO COMPARTIMOS ESA DECISIÓN"La Junta de Fiscales ratificó al fiscal Chávarry. ¿Lo respetarán?Sí, somos respetuosos de las decisiones del sistema de justicia. Pero no la compartimos, es una opinión política.El ministro de Justicia planteó una Asamblea Constituyente, no figura en la Constitución…Dijo que no se puede descartar. Pero no está en la agenda del Ejecutivo ni de la bancada. Se haría solo si las reformas constitucionales no prosperasen en el Parlamento. Es una decisión política, la puede convocar el Congreso o el Ejecutivo.¿Es una amenaza al Congreso? Si no aprueban los proyectos, viene la…No digo eso, póngalo claramente.¿Y un adelanto de elecciones?De ninguna manera.¿El ministro de Justicia dijo que se debe anular el indulto a Fujimori?Pudo decirlo de otra manera, aunque aclaró que era una posición personal. Pero, como ministro, debe tener una opinión institucional. La personal no interesa. Hay que cumplir lo determinado por la CIDH, ha establecido un procedimiento.Pero el ministro está en contra…Debe defender lo institucional.El congresista Jorge Castro declaró que Marco Arana lo presionó para que no investigara al fiscal Sánchez…Sus opiniones son ligeras, sin fundamento. No me consta. Es el dicho de uno contra el otro.Le cree a un ex consejero que dijo que escuchó al congresista Becerril en una reunión con el CNM…Me reservo, integro la comisión de Acusaciones Constitucionales.¿Los ‘pepekausas’ someterán a disciplina a Salvador Heresi?No, eso no existe, no hay una iniciativa de ese tipo.DATOS- Nació en Chincha, en la región de Ica. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio José Pardo y Barreda.- Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.- En 2016 fue electo congresista para el periodo 2016-2021, por el partido Peruanos por el Kambio.Perú 21.