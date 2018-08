El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, cuestionó el “libertinaje” con el que congresistas y diferentes sectores han planteado la inclusión de variados temas en el referéndum propuesto por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.Sostuvo que los legisladores “tienen derecho y legitimidad constitucional para plantear las iniciativas que consideren pertinentes”, pero aclaró que eso es “producto de una reacción” y “ no (una) iniciativa original”.“Se ha dicho con mucho libertinaje que se pueden plantear otros temas. Sí y no. No, porque tiene que estar apegado al artículo 232 (de la Constitución) que (establece que) es improcedente las reformas que restringen derechos que tienen que ver con tratados internacionales y cuyo eje temático gire en materia tributaria o presupuestal”, indicó."Esto tiene que despertar necesariamente en la clase política de nuestro país una reacción. Esperamos que el Congreso sepa reaccionar y darle el impulso que estas propuestas requieren", anotó.Además, recordó que los parlamentarios tiene facultades para plantear las iniciativas de reforma constitucional que consideren convenientes.Perú 21