El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional,Luis Castañeda Pardo , aseguró que casos como el del alcalde de La Victoria, Elías Cuba, quien postuló a la alcaldía de dicho distrito con su partido, no se repetirán.Como se recuerda, el día de ayer, Cuba fue detenido por presuntamente liderar una organización criminal denominada "los intocables ediles" desde su municipio."Casos como este no van a volver a pasar, de eso se trata, es mi compromiso, es para lo cual hemos pasado por una reestructuración, para limpiarnos, para curarnos en salud", sostuvo en una entrevista para Canal N."Todos los alcaldes que han ido presos son de ese periodo en el que [José] Luna tenía la secretaría general del partido. Hoy por hoy ese grupo humano ya no está en el partido, han formado otro partido", detalló."En muchos distritos no hemos presentado candidato, porque si no he encontrado a la persona idónea qué hago presentando un disparate", manifestó.Al ser consultado sobre si se considera o no un heredero político de su padre Luis Castañeda Lossio, dijo que ese era un concepto que no le gusta ni lo identifica."Me van a tildar de ser una suerte de marioneta, de que lo que busca él es sacarle la vuelta a la reelección y yo soy básicamente una pantalla y al final él va a gobernar Lima, pero eso no será así", afirmó.Perú 21.