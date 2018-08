El obispo de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, estuvo presente en la Festividad Niño Salvador del Mundo del distrito de Capachica. Resaltó entre sus palabras de reflexión amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo.Empezó su homilía con una interrogante “¿Sabemos escuchar a Jesús - Dios?, y recuerda cuando el Señor se perdió en el templo a los 12 años - sus padres lo buscan y cuando lo encuentran le llaman la atención. En tanto el niño responde: “debo ocuparme de las de las cosas de mi padre que está en los celos”, además dice: “lo que yo les he comunicado a ustedes me lo ha comunicado mi padre.Sobre el amor a Dios, también resalta que Jesús, cuando conversa con un hombre, responde ante la inquietud de un hombre que le pregunta ¿cómo tener vida eterna?, el maestro él responde que sólo debe amar a Dios sobre todas las cosas.Citando al apóstol San Juan, resume el evangelio con solo una palabra: el amor. “Para el evangelista, amar al prójimo, amar a dios a Dios es el camino de la salvación, sin embargo, no se ama cuando se tiene rencor, cuando se odia al prójimo. Para ello sugiere que el amor se debe practicar primero en el hogar, en la familia.Además el obispo resalta que un auténtico amor significa: respeto entre esposos; En tanto sobre el prójimo concluye: “quien desprecia a su hermano no ha conocido a Dios, el que ama a su prójimo ama a Dios.