Puno: Afirman que no hay recursos económicos para el financiamiento de planes de negocios

Publicado el dia miércoles 08 de agosto del 2018 a las 07:18

A menos de cinco meses para terminar la gestión del actual Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, no hay presupuesto para financiar los planes de negocios de los productores que participaron del Programa Regional Pro Compite 2015, informó Oscar Olivera Cusilayme, titular de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.



Dijo que esta pendiente el financiamiento de 11 planes de negocio, para ello requieren de un presupuesto superior a los dos millones 150 mil soles. Aclaró que desde su despacho se ha emitido varios documentos solicitando los recursos, pero al momento no han recibido una respuesta positiva sobre los presupuestos solicitados.



De no lograr el desembolso de los recursos economicos hasta octubre de este año, el gerente dijo que los planes de negocio deberán ser financiados en la próxima gestión gubernamental, para ello heredaran varios documentos que comprometan el financiamiento y la implementación de los 11 planes negocios de las diferentes cadenas productivas existentes en la region de Puno.