El Ex Vicepresidente del Gobierno Regional de Puno, Saúl Bermejo Paredes, lamentó que en los mas de tres años de gobierno, la gestión del actual Gobernador Regional Juan Luque Mamani no haya tomado en cuenta todas las acciones planificadas en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021.Asimismo, consideró que en la presente gestión no se habría trabajado acciones para el futuro, es decir que actualmente se carecería de proyectos de inversión pública concluidos para la próxima gestión gubernamental. Además, cuestionó que Juan Luque no haya podido atender las principales demandas de la población“Le falto conocimiento, experiencia y gestión”, afirmó el ex vicepresidente del gobierno regional de Puno; quien también consideró que los recursos gestionados para la región de Puno en estos más de tres años de gobierno fueron ínfimos, a comparacion de otras regiones del pais.