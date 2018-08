Puno: Tambo Urayllo desabastecido según teniente del distrito de Cuyo Cuyo

Publicado el dia miércoles 08 de agosto del 2018 a las 12:49

Los pobladores de la comunidad de Punalaqueque del distrito de Cuyo Cuyo, de la provincia de Sandia, informaron que después de las nevadas, hoy en horas de la madrugada fueron afectados por las heladas.



Los afectados son los pobladores y los ganados, para lo cual solicitan medicinas, pacas de heno y kids veterinarios a la plataforma local de defensa civil.



Blas Luna Trujillo, teniente gobernador, lamentó que no hubo una articulación de defensa civil para prevenir eventualidades. Incluso el tambo que se ubica en Urayllo está desabastecida. “Se ha informado a la región, hasta ahora no hay respuesta” dijo.



Al momento, las autoridades no se trasladaron a la zona para constatar los daños, además algunas vías comunales han quedado obstruidas por la solidificación de la nevada.