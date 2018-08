En diálogo con participación ciudadana, la consejera por la provincia de Puno, Jackelin Velásquez Velásquez admitió que los miembros del consejo regional de Puno no trabajo con contundencia y que fueron absorbidos por la gestión del Gobernador Juan Luque Mamani.Además sostuvo que pese que en sesiones de consejo se ha solicitado información de transparencia en la información a través de los proyectos, ni en las rendiciones las mismas que fueron tergiversadas.Sin embargo acotó también que como consejo regional no se tiene denuncias contundentes a esta gestión más bien solo se tiene un registro de denuncias independientes.A su vez reconoció que el actual consejo regional integrado por 16 consejeros no cuenta con la aprobación del reglamento acorde a las funciones establecidas, las mismas que no se ha logrado en los tres años de gestión.