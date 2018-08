Puno: Alcaldes de Tiquillaca, Vilque, Mañazo no informan sobre carretera proregión

Publicado el dia jueves 09 de agosto del 2018 a las 12:31

Nazario Luna, poblador, pidió a las autoridades de los distritos de Mañazo, Vilque, Tiquillaca y Puno, para que hagan seguimiento al proyecto Pro Región, que considera el asfaltado de la vía interdistrital.



Lamenta que hasta la fecha no se informe nada sobre el particular, siendo los pobladores que viajan los más perjudicados, ya que absorben el polvo que emana el recorrido de las unidades vehiculares.



Además manifestó que se está mal invirtiendo en la construcción del puente Vizcachani, ya que el consorcio Santa Rosa está descuidando criterios técnicos. “La empresa no tiene la manera de hacer el acceso. Está lleno de huecos” señaló.