El ex asesor del gobierno Regional, Walter Ferro, señaló que tras no haberse levantado las tres observaciones al expediente de la construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, éste proyecto quedará relegado hasta el próximo año.Además, detalló que hasta el desarrollo del último Gore realizado el pasado Julio, no se había levantado dicha información; por lo que motivó al Ministerio de Economía y Finanzas, no considerar la aprobación del presupuesto requerido.Por este motivo, de no contar con el presupuesto requerido para el inicio de la construcción, el proyecto anhelado por la población puneña tendrá que esperar un año más.