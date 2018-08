La encuesta Pulso Perú, de Datum, no trajo buenas noticias para Fuerza Popular (FP). A la creciente desaprobación de su lideresa, Keiko Fujimori (81%), se suma que el 73% considera que la nueva Mesa Directiva del Congreso, integrada solo por fujimoristas y presidida por Daniel Salaverry, tendrá una actitud de confrontación con el Gobierno.¿A qué se debe este último indicador? Para Karina Beteta, vocera de FP, es producto de una “campaña mediática, sistemática, que han hecho los colegas congresistas que tenían otra propuesta para la Mesa Directiva”.Según declaró a Perú21 “todos están en contra de FP. El Apra, APP, AP, todos, y eso les da más réditos políticos. En todas sus entrevistas hablan mal de FP, por eso entiendo esta percepción en la encuesta”.Beteta está convencida en que el Congreso “siempre ha sido colaborador, agilizador (con el Ejecutivo)”, y que la mesa liderada por Salaverry “está demostrando el talante de trabajar de manera colectiva, coordinada” con el Gobierno.“Hay que dialogar, buscar consensos, pero cuando el Congreso tenía un gesto de ir y consensuar con el Ejecutivo inmediatamente atacaban al señor Vizcarra diciendo que ahora ya es manejado por FP, y lamentablemente, ante su poca autoridad o liderazgo, dijo ‘bueno, ya no me junto con ustedes y mejor hago política populista’. Eso destruye la democracia”, manifestó.(Peru21)