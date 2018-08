Puno: Consideran que la población debe estar alerta a la aprobación de los proyectos de Ley

Publicado el dia sábado 11 de agosto del 2018 a las 07:12

El sociólogo y analista político, Julio Condori Serdán, manifestó que el Congreso de la República, está obligado aprobar el referéndum para someter a voto popular la no reelección de los congresistas, conformación de la bicameralidad y el financiamiento a los partidos políticos.



Asimismo, dijo que la población está en la obligación de exigir a los congresistas, apoyar en las reformas políticas que viene planteando el ejecutivo. Aclaró, que los parlamentarios no representan a determinados partidos políticos, sino a las diversas regiones del país.



También, se mostró a favor de la no reelección de los congresistas, la conformación de la bicameralidad y la restricción de financiamiento desconocidos a los partidos políticos, “todas estas propuestas deben ser respaldas por la población”, indicó el sociólogo.