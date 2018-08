Pobladores del centro poblado de Alto Puno, continúan exigiendo a las autoridades del nivel central la reubicación del penal ex yanamayo; también aprovecharon la visita del Ministro de Justicia para solicitar la activación de la mesa de diálogo y paralización de trabajos que se realizan en la infraestructura.Recordó que el resultado de las reuniones anteriores se ha frustrado, debido a la renuncia del ahora ex ministro de justicia y ex director del Instituto Nacional Penitenciario. Cabe precisar que estas reuniones de alto nivel se han promovido en coordinación con algunos parlamentariosDe la misma forma, exigen el cumplimiento de algunos compromisos realizados por las ex autoridades del nivel central, como es la ejecución de proyectos de saneamiento básico.De no ser escuchados, dijo que emprenderán diversas manifestaciones de protesta, en coordinación con los pobladores de la ciudad de Juliaca y Lampa, a fin de ser escuchados a nivel nacional.