Ayer, en Desaguadero, se hizo el lanzamiento de la campaña binacional de vacunación antirrábica 2018 Perú – Bolivia denominado “Juntos Contra la Rabia”. Autoridades competentes de ambos países, reafirmaron su interés de trabajar en estrategias para reducir los casos.La secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de la Salud, señaló que ambos países están armonizando el trabajo mediante los ministerios, cuya meta propuesta es que no haya rabia en animales canes, gatos y animales silvestres. “Tenemos que luchar para que no haya ningún caso de rabia humana” agregó.Rodrigo Cordero, jefe de nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Bolvia señaló que no se debe dejar de lado el tema de la rabia cuando no hay casos. Por el contrario, se debe fortalecer estrategias de prevención.Por su parte el coordinador Nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud y Gustavo Martin Rosellde Almeida, director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú, coincidieron en que hay un compromiso del país para erradicar los casos.Además dieron a conocer datos estadísticos de rabia en el Perú y resaltaron que se han identificado 28 en Arequipa y 6 en Puno: 5 en la provincia de San Román y 1 en Puno.