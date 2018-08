El referéndum se realizará el 2 de diciembre así llueva, truene o relampaguee. Si el Congreso no lo aprueba, recolectarán más de dos millones de firmas para lograrlo. Aún no sabe quién o quiénes lo harían.La Constitución indica que el presidente puede llamar a referéndum solo en temas de integración territorial…El artículo 206 de la Constitución señala quiénes pueden proponer reformas: el presidente, los congresistas y el 0.3% de electores. Y menciona dos procedimientos para la reforma: aprobación por mayoría simple y referéndum o aprobación con dos tercios y dos legislaturas…No dice que el presidente convoca a referéndum, solo que hay dos vías en el Congreso…Es constitucional, señala las vías y quiénes pueden convocar el referéndum y también quiénes están legitimados para impulsar el proceso de reforma y ahí está el presidente de la República. Creo que esta desavenencia ha sido superada.¿El propagandizado referéndum será para el funcionamiento del CNM, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento de partidos?Sí, los seis proyectos restantes tienen carácter de ley.La gente cree que votará hasta por el precio de la cebolla, están levantando expectativas…El presidente ha sido sumamente cauto, sus propuestas coinciden con lo que la ciudadanía requería y están enmarcadas en la Constitución y viables. Los audios soslayaron la crisis del país, el presidente trata de sobrellevar esto y la crisis jurídica. Todo pasará por el Congreso, pero hay una opinión pública expectante.¿Qué sucede si en el Congreso obtiene dos tercios de los votos?Son varios escenarios. Primero que no salga nada, que lo rechace, que lo corrija y que el Ejecutivo insista en su proyecto original. Esperamos que el Congreso sepa dimensionar estas iniciativas del Ejecutivo y se atiendan. Si hay rechazo o desnaturalización, nos apegaremos a las normas y buscaremos a la ciudadanía a través del 10% de electores.¿Quién consigue los 2.3 millones de firmas, el gobierno, los partidos?Hay expectativa en la ciudadanía. Quienes están haciendo consultas permanentes es Transparencia. Pero aún no lo tenemos definido.¿O sea referéndum sí o sí?De todas maneras, el presidente ha sido claro, referéndum sí o sí, las reformas van. (Peru21)