¿Qué cosa es hacer política?. Planteamos está interrogante al párroco de la Parroquia Pedro Siguayro Machicado, y nos responde enérgico que se resume en hacer el bien común y amar al prójimo. Poniendo énfasis que se debe deslindar de pensamientos que actúan de forma individual, egoísta.Para ello, considera que es importante la participación general de todos, para que, mediante su fe, profesión, aporten el desarrollo de la sociedad.Comparó el participar en política con la filosofía de Aristóteles, donde el hombre es por naturaleza político. Cuyo propósito es mejorar el entorno social. Por eso, sugirió no denigrar este término o temer ser parte.Siguiendo las palabras del Papa Francisco, señaló que “si uno no es parte de la solución de problemas cotidianos de la vida, de qué hablamos”.Además invitó al cristiano a preocuparse por temas celestiales y terrenales. El bien común. “Debemos tener claro las cosas que pasan en la tierra como la corrupción” señaló.Además lamentó que se ha perdido la vocación de elegir bien, ya que grupos de poder han atentado con la formación política, cuyo propósito es defender lo que promueve el bien común. Por ejemplo, lamento que en las universidades y colegios ya no haya cursos o espacios que te dirijan a la formación.