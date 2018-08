Puno: Postergan elecciones en el frente de organizaciones populares (FOP)

Publicado el dia martes 14 de agosto del 2018 a las 07:47

La renovación de la junta directiva del Frente de Organizaciones Populares de Puno, se realizará posterior a las Elecciones Municipales y Regionales 2018. El dirigente Cesar Tito Rojas, dijo que esta decisión fue un acuerdo unánime de los miembros integrantes.



Asimismo, dijo que no se pudo convocar a elecciones, debido a las múltiples actividades sociales y culturales programadas en la ciudad de Puno, caso de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, los carnavales, las vacaciones, hasta las manifestaciones de los docentes no permitieron renovar la junta directiva.



Respecto a los miembros del Frente de Organizaciones Populares que vienen participando del proceso electoral, simplemente dijo que todos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Sobre al ahora candidato Richard Tipo, dijo que ha renunciado a la referida organización popular y que no tuvo pretensiones de aprovecharse del cargo popular.



De otro lado, señaló que el próximo 18 de agosto, todos los frentes de defensa de la macro región sur del país se reunirán en la ciudad de Tacna para determinar y planificar acciones de protesta, frente a la actitud de los congresistas de la república, quienes pretenderían frustrar el referéndum anunciado por el presidente Martin Vizcarra el pasado 28 de julio.