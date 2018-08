Puno: En el tecnológico “JAE” no se convoca a proceso de encargatura de director

Publicado el dia miércoles 15 de agosto del 2018 a las 07:40

El 31 de octubre del 2017, bajo resolución de Secretaria General número 324 – MINEDU, aprueban una norma técnica, cuya disposición regula los procesos de encargaturas y funciones de directores de institutos de educación superior tecnológicos públicos. En Puno, resultó afecto el Instituto José Antonio Encinas.



Sin embargo, el director de la Dirección Regional de Educación Puno, Maximiliano Cornejo, no implementa la resolución; más por el contrario, designó como cargo de confianza de director del tecnológico, a Eustaquio Larico Vera (especialista de la DREP).



Cabe resaltar que antes de la resolución, la Institución José Antonio Encinas, era denominado: Instituto Superior de Educación Puno, siendo director en ese entonces Percy Vasquez; con el cambio de nominación, mediante resolución MINEDU, es considerado como Instituto Superior Tecnológico. Por ende, se solicitó una nueva encargatura.



Para evitar un conflicto de docentes, el director de la DREP, decide en mayo, la designación del especialista, con el propósito de que convoque un proceso, para la elección de un nuevo encargado de la dirección. Sin embargo, intenta mantenerse en el cargo, hasta a fines del año, aduciendo de que tiene respaldo de estudiantes y docentes para su permanencia.



El gerente Regional de Desarrollo Social de Puno, Hugo Alfredo Quispe Flores, dijo que le llama la atención de que hasta la fecha el especialista no haya convocado la plaza para la encargatura de la dirección. “Se ha sugerido al Director de la DREP, que a la brevedad posible tome cartas en el asunto” señaló.



Sobre la reorganización y restructuración del instituto, como lo demanda el acuerdo regional número 139-2018-GRP, emitido el 14 de junio del 2018, el gerente dijo que se le ha encargado a su gerencia la responsabilidad.



Para ello, indicó que se están conformando un equipo técnico. En tanto, no se tiene ningún avance, pero se comprometió a convocar profesionales en el tema.