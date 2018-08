Puno: Después de 12 años concluyen informe de liquidación del proyecto de innovación tecnológica

Publicado el dia miércoles 15 de agosto del 2018 a las 07:42

Ha trascurrido cerca de 12 años y por fin se habría logrado liquidar el proyecto trasferencia tecnológica de la Dirección Regional de la Producción de Puno, el mismo no permitió acceder al financiamiento de nuevos proyectos de inversión pública, el informe final ya fue presentado esta semana, informó Juan Flores director de la referida entidad.



Recordó que fueron múltiples las limitantes para liquidación del referido proyecto, desde el incumplimiento de funciones de los liquidadores hasta la no presentación del informe. el director de produce consideró que la resolución de la liquidación deberá emitirse esta o la próxima semana.



Finlamente, señaló que la liquidación fue un pedido de todos los sectores, principalmente de los pescadores artesanales, puesto que no podían acceder al finamiento de nuevos proyectos de inversión pública.