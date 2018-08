Hay un alto índice de adolescentes con caries, debido a que no hay un hábito de higiene bucal en la familia, además de un cierto temor al odontólogo, ya que desde pequeños no fueron tratados por especialistas.Carlos Cardenas Rojas, odontopediatra, afirmó que una de las traumas que tienen las personas es el miedo al odontólogo desde pequeños. “Faltan especialistas, es por eso que de mayores no acudir a hacerse atender” dijo.A consecuencia de ello, hay adolescentes que esperan que se les infecte el diente, ya que no tienen hábitos, peor aun cuando sus padres no les exigen la salud bucal.Con respecto a los recién nacidos, sugiere que desde que aparece el primer diente, entre los seis meses de vida, las madres deben limpiar las placas, después de darles la leche materna. “Entre un año hasta los 5 años, de los 20 dientes que observamos 10 están cariados” dijo.