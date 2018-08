Estamos en elecciones generales y los jóvenes de Puno, piden que los candidatos propongan acciones de desarrollo para el sector como: empleo, oportunidades académicas, presupuesto para el fortalecimiento de organizaciones, etc.Edi Ortega, vocero general de la Red Interquorum de Puno, señaló que los jóvenes en política no son ajenos, solo que no tienen tutores y apoyo de autoridades para que se involucren. “No nos dan la importancia” dijo.Por ello, considera que desde el Consejo Regional de la Juventud, se tiene que unificar y articular a los jóvenes. “Poco a poco se está logrando con el propósito en la COREJU” dijo.Yuber Isidro Llica Nina, representante del Consejo Provincial de la Juventud de El Collao, lamentó la falta de apoyo económico de las autoridades para organizar el Consejo Distrital de la Juventud de Conduriri. “Las autoridades no apoyan, se ha conversado con el alcalde, pero se molesta” señaló.Dimar Jahuira, profesional de mecánica eléctrica de la UNA Puno, señaló que el desempleo en los egresados es una preocupación constante. Por ende, pidió a las autoridades universitarias, autoridades, destinar políticas que favorecen al sector, ya sea para que trabajen en las instituciones públicas y privadas, o para formar una empresa.