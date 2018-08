Puno: Consideran que el plan de movilidad urbana también debe ser socializado

Publicado el dia jueves 16 de agosto del 2018 a las 07:38

La regidora Verónica Gálvez Condori, dijo que el Plan Local de Movilidad Urbana ha sido concluido en su 100% y ahora viene solicitando que la misma sea socializado con los diferentes sectores de la ciudad de Puno, principalmente con los colegios profesionales y los transportistas, para su posterior aprobación en el pleno del consejo municipal e implementación.



Insistió que el proyecto también debe ser socializado con la población, “de generarse observaciones, el consultor encargado debe subsanar las mismas para su aprobación”, indicó la fiscalizadora; quien también aclaró que parte de la información consignada en el plan de movilidad aportará al plan regulador de rutas.



Asimismo, lamentó que el alcalde de Puno, aun no haya atendido el pedido de los miembros integrantes del consejo municipal, cual es la socialización del proyecto de la Plaza de Armas. Consideró que el tiempo de gobierno de la actual autoridad municipal se acorta y al momento no hay nada sobre el particular.