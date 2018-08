Una delegación de autoridades aimaras de la provincia de El Collao, este viernes arribarán a la ciudad de Puno, para exigir al titular del Gobierno Regional, un informe sobre los primeros trabajos que se vienen realizando en el hospital de Ilave.Respecto al avance físico, el consejero por dicha provincia, Hugo Huacca Contreras, dijo que no supera el 0.65%. También, aclaró que este porcentaje no se refleja en la obra física; ante ello este viernes esperan ser atendidos por la autoridad y los funcionarios del Gobierno Regional de Puno.Asimismo, indicó que en la obra no se estaría respetando los derechos laborales de los obreros. Además, señaló que la población viene solicitando al consejo regional el reconocimiento bajo acuerdo regional a un comité de vigilancia que fiscalice la ejecución de la obra del hospital de Ilave.De otro lado, señaló que, en la última sesión de consejo regional, el pleno acordó por mayoría declarar en situación de emergencia al sector agrario y pecuario de la región de Puno, por los efectos de la precipitación de nevadas y el descenso de las bajas temperaturas. Admitió que dicha declaratoria es inoportuna.