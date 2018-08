Estamos a pocos días de elegir a los consejeros regionales, sin embargo, los vigentes, con excepciones, quienes deberían asumir responsablemente su función hasta el 31 de diciembre, no lo hacen. Por ejemplo, ayer, se convocó a una Sesión Extraordinaria de Consejo y pocos asistieron.Al respecto la población, reflexionó sobre la importancia de elegir a los consejeros. Primero, resaltaron que varios no cumplen funciones de representación, legislación; sino se dedican a negociar con autoridades del ejecutivo a cambio de cubrir faltas administrativas o actos de corrupción.También consideraron que se deben crear mecanismos legales para identificar a consejeros que acusan sin fundamento legal a trabajadores del ejecutivo, a cambio de que sus allegados trabajen en las obras, o favorezcan en licitaciones a empresas o consorcios.Mientras que otros indicaron que el Consejo Regional está de más ya que no se ha visto un trabajo consciente de consejeros.Por su parte el consejero Uriel Salazar, trató de justificar su responsabilidad como consejero, indicando que es uno de los cuatro consejeros que ha tenido propuestas con el ejecutivo. Sin embargo no quiso responder qué consejeros no asisten a las sesiones o cometen faltas.Sobre su inasistencia después del cuarto intermedio de la Sesión Extraordinaria de Consejo desarrollado ayer, justificó que asumió el papel de intermediario a favor de las obstetras, sin embargo, las mismas se encontraban en la sede del consejo.