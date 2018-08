Una gran cantidad de usuarios mostraron malestar y sorpresa tras la difusión de un mensaje que hacía referencia a un ataque cibernético a los sistemas de varias instituciones bancarias del Perú.Por ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) , en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, recordó a los consumidores tomar en cuenta algunas indicaciones.Indecopi aconsejó proteger información sensible y claves secretas debido a que las entidades financieras no envían correos de actualización de datos, ni se comunican con los usuarios a fin de solicitar sus números de cuentas, tarjetas o claves secretas.Asimismo, se debe evitar completar formularios, cuestionarios o encuestas de desconocidos. No ingresar a ventanas emergentes o correos electrónicos de publicidad no solicitada.Recomendó ingresar manualmente la dirección de la página web a la que desea, evitar utilizar enlaces o cortar y pegar direcciones. Por último, instó a proteger sus equipos con antivirus y actualizarlo constantemente.(Peru21)