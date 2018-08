Juliaca: Choferes de compactadoras denuncian que no hay mantenimiento de sus vehículos

Publicado el dia sábado 18 de agosto del 2018 a las 07:58

“Como los vehículos está a responsabilidad de los conductores están exigiendo el cambio lo más antes posible de aceite principalmente”, expresó Luis Mamani Alejos, sub gerente de limpieza pública.



Asimismo refirió que caso contrario corre el riesgo de malograrse, generándose el riesgo de que no se pueda recoger los residuos. Igualmente señaló que el problema estaría en la gerencia de planeamiento y presupuesto por no habilitar los dineros requeridos.



Por su parte Aurelio Zela, chofer, mencionó que sumado a la falta de cambio de aceite y filtros, también hace falta el engrasado y lavado del vehículo, pues en el caso de los carros nuevos aún no se han hecho los ajustes.