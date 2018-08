Los padres de Xohana le dan el último adiós. La pequeña de dos años fue encontrada sin vida este sábado en un pozo de tres metros de profundidad muy cerca a la Plaza de Armas de Cerro Azul en Cañete.Esta mañana sus restos son velados en dicha localidad, a pocos metros del pozo donde encontró la muerte.Xohana estuvo, por un momento, lejos de sus progenitores, quienes la buscaron sin cansancio. Pero la terrible noticia de su fallecimiento acabó con sus esperanzas. Ellos ahora le piden explicaciones al municipio.Ante la interrogante de cómo apareció en la profundidad de un pozo la menor de edad, Jaime Cubillas, gerente municipal de Cerro Azul, señaló que la tapa de aquel pozo se encontraba inhabilitada.Cubillas aseguró ser nuevo en el cargo, por lo que está solicitando revisar los videos de las cámaras de seguridad para verificar cómo es que Xohana acabó en ese lugar."Va a venir un cerrajero para tomar las medidas necesarias de seguridad en la zona", dijo Cubillas."Desde el día de ayer, que se dieron los hechos he estado conversando con los funcionarios. Necesito una explicación y un informe detallado. Yo tendré a lo mucho semana como gerente municipal, no soy del distrito y por eso estoy buscando las precauciones del caso pero más que todo buscar la solución al tema", aseguró."Me indican que esto ha sido cerrado (…) La acción inmediata que estoy tomando es ahora dar seguridad a la zona", señaló el directivo.¿HABÍAN ANTECEDENTES?Jaime Cubillas no pudo contestar cuando le preguntaron por el caso de otro pequeño que había caído en una tapa mal colocada en el distrito, pero que logró escapar. El directivo solo atinó a disculparse por no conocer acerca de esta información, ya que -según afirmó- recién asumió el rol de gerente municipal.Perú 21.