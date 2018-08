En diálogo con participación ciudadana, el presidente de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, Dick Yucra, sostuvo que, ningún candidato al gobierno regional de Puno, cuenta con algún proyecto sostenible respecto a la festividad de la Virgen de la Candelaria.A su vez, sostuvo que no hay la debida prioridad de los candidatos a la Región Puno, respecto al aspecto cultural; por lo que la población puneña no tendría que dejarse engañar respecto algunas propuestas planteadas por los candidatos.Manifestó que se debe contar con un plan debidamente elaborado respecto a varios aspectos como infraestructura, entre otros, más aun si no se aprueban proyectos de envergadura en el ámbito turístico estaremos siempre relegados a comisión como se ha venido trabajando.