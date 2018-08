Más de 25 trabajadores de la obra de construcción de una inicial en Chejoña, protestaron contra el Gobierno Regional de Puno, ya que están impagos desde el mes de febrero. “A mí me deben 1500 soles de un mes, dijo Jhon Emerson Ancasi Quispe, ex trabajador.Indicó que en varias oportunidades conversaron con el subgerente Regional de Obras así como el residente Juan Víctor Suaña Quispe, pero no son atendidos. “Son tres oportunidades que nos citó pero no se concretiza el compromiso” dijo.Aún no presentaron su denuncia contra la Dirección Regional de Trabajo, en tanto asegura que primero se agotará la mesa de conversación con las autoridades de la región.Indicó que la obra tiene un avance de casi el 100 por ciento, sin embargo, le preocupa que no solucionen los pagos.